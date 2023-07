LHV teenis esimesel poolaastal rohkem kasumit kui eelmine aasta kokku

Kvartali lõikes olid kasumlikud kõik ärisuunad. AS LHV Pank teenis II kvartalis 34,4 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 0,4 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Kindlustuse kvartali puhaskasumiks kujunes 33 tuhat eurot. Pangalitsentsi saanud LHV Bank Limitedi puhaskasum oli II kvartalis 1,6 miljonit eurot.

„Meie investeeringud äri arendamisse on olnud tulemuslikud. Saime Ühendkuningriigis pangalitsentsi ning esimest korda lõpetasid kõik LHV Groupi tütarettevõtted kvartaalse kasumiga. Hea meel on laenu- ja hoiusemahtude kasvu osas, seejuures ootame Ühendkuningriigis LHV Banki laenumahtude kasvu kiirenemist,“ ütles juhatuse esimees Madis Toomsalu börsiteates.

Ta lisas, et laenuportfell on püsinud hea kvaliteediga, mõningane võlgnevuste kasv on toimunud väikefinantseerimise portfellis. „Finantsvahendajate äri üleviimine LHV Pangast LHV Banki on planeeritud augusti lõppu, peale seda keskendume ka klientide euromaksete LHV Pangast üleviimisele. Samuti oleme pikaajaliseks ärimahtude kasvatamiseks parandamas ja investeerimas oma riskikontrollisüsteemidesse. Tulenevalt headest tulemustest oleme finantsplaani uuendamas hiljemalt septembris,“ lausub Toomsalu.