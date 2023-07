EfTEN ja Südamekodud ehitavad ERMi lähedale hooldekodu

Värskelt viidi läbi ehitushange, mille tulemused selgusid eile. Parima pakkumise tegi Tartu Ehitus AS, kellega allkirjastati 17. juulil ehituse peatöövõtuleping esimese etapi ehitamiseks.

Hooldekodu rajamine toimub etapiviisiliselt, kus esimeses etapis ehitatakse valmis hooldekodu kogu majakarp ning tehakse esimese ja teise bloki sisetööd. Kolmanda bloki sisetööde tegemine on kavandatud teha teises etapis pärast seda, kui esimene ja teine blokk on käivitunud, kui ehitustööde tegemise käigus ei lepita kokku teisiti.

Ehitatava hooldekodu esimese etapi planeeritud valmimine on juuli 2024. Projekti esimese etapi kogumaksumus on ligikaudu 5,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Varasemalt on EfTEN teatanud börsile hoonestusõiguse omandamisest ning üürilepingu sõlmimisest, mille alusel jääb hooldekodu pikaajaliselt (ehitatava hooldekodu valmimise järgselt 10 + 10 aastat) üürima Südamekodud ASi tütarettevõte Tartu Südamekodu OÜ. Üürnik alustab üüri tasumist alates hooldekodu esimese etapi valmimisest.

Südamekodude nõukogu esimehe Martin Kuke sõnul arendavad Südamekodud üle Eesti nii uusi kui olemasolevaid eakatekodusid. „Tartu Südamekodu hakkab asuma kompleksses elupiirkonnas: ERMi taha Raadi vana lennujaama piirkonda kerkib pikemas perspektiivis terviklik kontseptsioon, lisaks elumajadele on tulemas ka äripinnad, haridusasutused ja muud ühiskondlikud hooned. See on väärikas keskkond, kuhu Südamekodud Eesti suurima eakatekodude arendajana loob nüüdisaegse ja mugava Tartu eakatekodu,“ lisas Martin Kukk.