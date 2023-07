Swedbanki puhaskasum kerkis võrreldes mullusega 148 miljonit eurot. Tulud kasvasid peamiselt intressi arvelt

„Eesti majandust mõjutavad jätkuvalt suurenev ebakindlus ja kõrgemad elamiskulud, mõnede toodete ja teenuste tarbimisel ollakse ettevaatlikumad. Samas, meie kliendiportfelli pole see veel mõjutama hakanud. On hea meel tõdeda, et Swedbanki poolt esimeses kvartalis turule toodud nullmarginaaliga laenud on hästi vastu võetud. Lisaks oleme tõstnud hoiuste intresse, aastaste hoiuste intress on nüüdseks neli protsenti,“ ütles Swedbank AS-i juht Olavi Lepp.

SEB esimese poolaasta kasum oli 113,3 miljonit eurot

SEB Pank lõpetas 2023. aasta esimese poolaasta 113,3 miljoni euro suuruse kasumiga (2022. aasta esimese poolaasta kasum oli 49,2 miljonit eurot).

Grupi tegevustulud ulatusid 169,5 miljoni euroni (2022. aasta esimesel poolaastal 88,8 miljoni euroni) ning tegevuskulud 37,2 miljoni euroni (2022. aasta esimesel poolaastal 31,7 miljoni euroni).

Neto eeldatavaid krediidikahjumeid suurendas Grupp 0,05 miljoni euro ulatuses (2022. aasta esimesel poolaastal suurendati 0,4 miljonit eurot).

Kehtestatud lõivusid kriisilahendusfondi arvestati 0,9 miljonit eurot (2022. aasta esimesel poolaastal 1,1 miljonit eurot).

Tulumaksu arvestati 18,1 miljonit eurot (2022. aasta esimesel poolaastal 6,5 miljonit eurot). Kokku on pank sellel aastal tasunud erinevaid riigimakse 27 miljonit eurot.

Ettevõtete finantstervis hea, kuid aasta teine pool ilmselt keeruline

Eesti ettevõtete finantstervis on üldiselt hea – laenuvõlgnevused on harvad ja ettevõtete hoiused on SEB-s aastaga kasvanud 12,8 protsenti. Uute investeeringute tegemises ollakse samas ettevaatlikud, sest keskkond on jätkuvalt ebaselge. Siiski oleme suutnud ettevõtete laenuportfelli aastaga suurendada 6 protsenti, mis tähendab, et panga investeeringud Eesti ettevõtetesse küündisid poolaasta seisuga pea 2,9 miljardi euroni.