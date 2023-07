Euroopa Keskpanga nõukogu liige: inflatsioon võib langeda prognoositust kiiremini

„Märgatav energiahindade langus võib panna arvama, et lähikuudel või aasta see kajastub ka alusinflatsioonis,“ nendib Visco Indias kahekümne finantsjuhi üldkoosolekul. „Euroopa Keskpank prognoosib, et 2025. aasta lõpuks on inflatsioon 2%. Minu sisetunne ütleb, et see võib saabuda kiiremini,“ lisab nõukogu liige.