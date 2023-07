Tartu Milli Läti tütarfirmas süttis tulekahju. Tootmine peatati

Ettevõte „Dobeles Miller“ on registreeritud 1991. aastal ja selle põhikapital on Firmas.lv andmetel 3,897 miljonit eurot. Ettevõtte suurim aktsionär on Eesti teraviljatootja Tartu Mill. Ettevõtte põhitegevusalad on igasuguse nisujahu, jahusegude, makaronide, teraviljahelveste, tangude ja loomasööda tootmine.