Saksamaal konfiskeeritakse Vene numbrimärkidega autosid. Kas sama juhtub varsti ka Eestis?

Enne konfiskeerimist on autoomanikel lubatud ära võtta autost kõik oma isiklikud asjad. Kui küsida, millal saab auto omanikule tagasi anda, vastatakse, et mitte kunagi. Saksamaa toll põhjendab oma tegevust Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonidega. Venemaalt pärit ja ka Venemaal toodetud autosid ei tohi importida ja neid tuleb käsitleda kui sanktsioonidega hõlmatud sõidukeid.

Venemaa kodanikel, kellel on Euroopa Liidus väljastatud elamisluba, on võimalik tõestada, et nad on Venemaa numbrimärkidega sõiduki Venemaalt soetanud enne 07.10.2022 ja nad on Euroopa Liidu piiri ületanud selle sõidukiga enne 08.01.2023, sellisel juhul ei rakendata neile sõidukitele sanktsioone ja neid on lubatud Euroopa Liitu importida, rääkis Kurvits.