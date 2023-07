Rahvusvahelised ettevõtted, kelle tootmistehastest osa asub endiselt Venemaal, on seisnud silmitsi keeruka olukorraga. Vaja on takistada vaenuliku Kremli tegevust ja samal ajal öelda lääne klientidele ja investoritele, et nad müüvad Venemaal ainult hädavajalikke tooteid või püüavad neist loobuda.