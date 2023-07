Rahvusvaheline energiaagentuur hoiatab: Euroopat võib oodata endiselt väga raske talv

Isegi kui Euroopa gaasihoidlad täidetakse enne oktoobrit 100 protsendi lähedale, ei ole see IEA sõnul „mingi garantii“ tulevaste turupingete ära hoidmiseks. „Meie simulatsioonid näitavad, et külm talv koos Venemaa gaasitarnete täieliku peatamisega Euroopa Liidus võib tuua hinnakõikumise,“ sõnasid nad iga-aastases gaasituru aruandes.

Hoiatus rõhutab võimalikku häireid, mis tulenevad uuest energiakonfliktist Moskvaga. Seda ka hoolimata püsivast hinnalangusest, mis on tugevdanud veendumust, et Euroopa gaasikriis on kõige hullemast möödas. Venemaa tarnib endiselt umbes 10 protsenti EL-i gaasiimpordist, kusjuures veel suurem osa sellest tarnitakse veeldatud maagaasi kujul, kirjutab Financial Times.