Norra trahvib Metat 3 kuud järjest iga päev, kui firma oma käitumist ei muuda

Norra andmekaitseameti Datatilsyneti sõnul trahvivad nad Metat iga päev alates 4. augustist kuni 3. novembrini, kui firma oma tegevust ei muuda. Nad lisasid, et Meta ei saa Norras koguda kasutajate andmeid, näiteks kasutajate füüsilist asukohta, ja kasutada neid reklaami suunamiseks. Seda nimetatakse käitumuslikuks reklaamiks, mis on Big Tech'ile omane ärimudel.

Meta tegevus on ebaseaduslik

„On selge, et see on ebaseaduslik, seega me peame kohe sekkuma. Me ei saa enam oodata,“ ütles Datatilsyneti rahvusvahelise osakonna juht Tobias Judin Reutersile.