Rally Estonia korraldajad ootavad, et tänavune aasta toob Lõuna-Eestile rohkem raha sisse kui eelmine

Peakorraldaja Urmo Aava sõnul on eeldused selleks aastaks veelgi kõrgemad. „Sel aastal ootame veel rohkem inimesi, kuna piirangud on maas ja hinnad on niivõrd palju tõusnud. Veel ei oska me öelda, kui suureks see summa kujuneb, kuid möödunud aasta tase võiks olla selle aasta miinimum. Riigikassa puhul eeldame, et tuleb vähemalt 2 miljonit eurot, “ ütles Aava optimistlikult.