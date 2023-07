Põhjuseid on mitmeid

Enne sõda tegutses Venemaal ligikaudu 1300 lääne suurettevõtet. Nüüdseks on see arv 600, ehk pea pooled ettevõtted on siiani Venemaale tegutsema jäänud, kuigi tegu on agressorriigiga, kes Ukrainas möödunud veebruaris täiemahulist sõda alustas.