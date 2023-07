KredExi kriitika liidu pihta: pole põhjust arvata, et ühistud esitasid puudustega taotlusi tahtlikult

„Loomulikult on mõistetav kõigi taotlejate pettumus, kes seekordses voorus veel taotluse esitamiseni ei jõudnud, kuid 80 miljonit oli ainult ühe vooru eelarve. Korterelamute rekonstrueerimistoetuse kogueelarve on lähiaastateks 330 miljonit eurot ning KredExile on oluline, et renoveerimistoetuse otsuse saaksid võimalikult peatselt kõik ühistud, kel renoveerimine plaanis. Kogueelarvet ühekorraga kättesaadavaks teha pole siiski võimalik, sest see tooks kaasa n-ö renoveerimisplahvatuse kitsas ajaaknas, mis omakorda tõstaks kiirelt ehitushindu ja raskendaks pädevate ehitajate leidmist. See pole ühegi ühistu huvides ning seaks potentsiaalselt ohtu ka valmivad renoveerimisprojektid.



Seekord käis taotlemine ajalises järjekorras, et anda võrdne võimalus kõigile neile initsiatiivikatele ühistutele, kes olid eelmisest voorust möödunud kahe aasta jooksul jõudnud kindlale otsusele oma kodumaja rekonstrueerida. Valitsuse heaks kiidetud rekonstrueerimise pikaajalise strateegia järgi on sätestatud riikliku eesmärgina, et hoonefond on 2050. aastaks terviklikult rekonstrueeritud energiatõhususe klassi C.