FOTOD | Lux Express esitles uusi reisibusse

Äsja Hispaania tehasest Eestisse saabunud Scania Irizar i6S Efficient bussid on Euroopa kaugliinibusside tänane tipptase ja keskkonnasäästlikkuse suunanäitaja. Tänu moodsale tehnoloogiale on bussid muudetud reisijatele maksimaalselt mugavaks ja operaatoritele tõhusaks. Bussid on 950 kilo ehk ligi ühe tonni jagu kergemad. Neil on uudne aerodünaamika, kus osa esiosast ja katusest ning tuuleklaasi ja teiste esiakende kumerustest on ümber kujundatud. Bussidel ei ole enam tahavaatepeegleid, mille asemel on digikaamerad, mis muuhulgas parandavad juhi otsest ja kaudset vaatevälja.

Tänu nendele uuendustele on busside õhutakistus 30% madalam ja heitegaaside maht ning kütusekulu vähemalt 13% väiksem, kui Lux Expressi praegustel kõige uuematel ja säästlikumatel reisibussidel.

Lux Expressi Eesti ärijuhi Ingmar Roos sõnul olid just need säästlikkuse näitajad otsustavateks argumentideks, miks löödi bussipargi uuendamisel käed justnimelt Scaniaga, kellelt ostetakse aasta jooksul kokku 27 bussi, millest homme lähevad liinile esimesed 10.

„Lux Expressi bussid läbivad iga päev keskmiselt 45 000 kilomeetrit ehk sõidavad iga päev rohkem kui ühe tiiru ümber maakera. 2022. aastal tegime 60 000 bussireisi ja teenindasime üle 2,4 miljoni reisija. Kokku sõitsid Lux Expressi reisijad meiega üle poole miljardi sõitjakilomeetri. Neid näitajaid arvesse võttes on ilmselt selge, miks on investeerimine üha väiksema keskkonna jalajäljega bussidesse meie jaoks võtmeküsimus,“ lausus Roos. „Võttes veel arvesse seda, et inimesed on rohepöörde vajadusest järjest teadlikumad, oli 11 miljoni euro suuruse investeeringu tegemine ainuõige samm.“

Transpordiameti peadirektor Priit Sauk ütles täna toimunud uute busside pidulikul esitlusel, et riik tunnustab Lux Expressi eraalgatuslikku panust transpordisektori CO2 jalajälje vähendamise nimel.