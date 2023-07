VanMoofi asutajad Taco ja Tier Carlier kirjutasid töötajatele saadetud kirjas, et nad proovisid küll ettevõtet tagasi õigele kursile juhatada, kuid see pole õnnestunud. Seetõttu tänasid nad firma töötajad oma panuse eest viimase 14 aasta jooksul.

„Me oleme tänulikud teile kõigile ning kahetseme, et me ei saa seda missiooni edasi täita. Me oleme kurvad, aga üle kõige oleme uhked selle üle, mis me oleme saavutanud,“ kirjutasid vennad. Ettevõttes töötas umbes 700 inimest.