FOTOD | Osa Ülemiste keskuse parklast kaeti roheasfaldiga

„Ülemiste keskuse jaoks on parkla roheasfalteerimine loogiline samm, oleme juba aastaid püüelnud kestlikkuse poole,“ sõnas Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits.

Roheasfalt on asfaltbetoon, mis on toodetud kasutades mittefossiilset päritolu kütust ning kus osa bituumensideainest on asendatud taastuvast allikast pärit ligniiniga.