Olukord on täbar ja kohe paremaks ei lähe: Eesti perede majanduslik seis püsib halvana

Eesti konjunktuuriinstituudi ekspertide juunikuu hinnangutest nähtub, et Eesti majanduse hetkeolukord on halb, kuid ootused majanduse olukorrale kuue kuu pärast on mõõdukalt positiivsed. Majanduskliimaindeks langes märtsiga võrreldes ligi 9 punkti ja on nüüd −19,4. Eesti ettevõttejuhtide ja tarbijate hinnanguid ühendav majandususaldusindeks oli juunis 78,7 punkti, mis on oluliselt halvem pikaajalisest keskmisest ja väiksem viimase kolme kuu näitudest.

Eesti konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp sõnas, et viimase 12 kuu jooksul on 54% Eesti perede majanduslik seisukord halvenenud, 31% perede olukord on jäänud samaks ja 14% olukord on paranenud. Ootuspäraselt on kehvemas seisus need perekonnad, kellel ka sissetulek on madalam. Instituudi uuringu tulemustest võib järeldada, et perekondade edasine majanduslik väljavaade on niisamuti pessimistlik.

Raudsepa sõnul on kiire inflatsioon küll raugemas, kuid selle mõju kajastub meie majanduses veel mõnda aega. „Keeruline olukord majanduses mõjutab nii ettevõtete võimekust ja valmisolekut investeerida, kui jätab jälje ka kodumajapidamistele. Ka maksutõusud annavad oma panuse kindlustunde langusele, samas on ettevõtjad nõus, et riigi rahandus tuleb korda saada. Hea meel on näha, et Eesti tööturg on osutunud küllaltki vastupidavaks, mis tähendab, et töötus püsib stabiilsena ning see tagab ka perede toimetuleku,“ rääkis Raudsepp.

Ekspertide ootused nii investeeringute kui eratarbimise olukorrale järgmisel kuuel kuul on üsna optimistlikud ning võrreldes märtsiga mitmekordistunud. Väliskaubanduse väljavaated on mõnevõrra paranenud: nii ekspordimahu (+16 punkti) kui impordi osas oodatakse kasvu (+16 punkti).