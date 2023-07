Ole teadlik. Viis levinumat müüti, mis päikesepaneele ümbritsevad

Müüt nr 1: Paneelid toodavad energiat ainult suvel, kui päike paistab

Nii see ei ole. Paneelide kõrgaeg jääb tavaliselt märtsi kuni hilise augusti vahele, millest parima toodanguga kuud on aprill ja mai. Põhjuseks lihtne asjaolu, et päike käib sel perioodil kõrgelt, mistõttu on otsest päikesevalgust päeva jooksul rohkem.

Kuna suurem tootmine saab alguse juba varakevadel ja kestab suve lõpuni, tähendab see, et paneelidega on võimalik efektiivselt energiat toota vähemalt poole aastast. Talviti on päike küll madalamal ja selle arvelt tootlikkus väiksem, kuid see ei tähenda, et tootmist üldse ei toimu – paneelid töötavad ka pilvise ilmaga ning tagavad sügisel ja talvel kogu aastasest energiatoodangust 10–20%.

Müüt nr 2: Päikesejaam ei tasu ennast ära

Enne projektiga alustamist tuleks esmalt hoolikalt läbi mõelda, kas päikesejaama omamine tarbimispunktis on vajalik, kui suure osa energiavajadusest see katta suudab ning kui suurt eelarvet paneelide paigaldamine nõuab. Päikesejaama lõpliku tasuvuse osas mängivad rolli erinevad tegurid, näiteks ehitustöödel kasutatav tehnoloogia, finantseerimistingimused ning kohapeal tarbitava ja võrku edastatava elektri osakaal.

Mida rohkem kohapeal toodetud päikeseelektrit tarbimispunktis kasutust leiab, seda kiiremini projekt end ära tasub. Keskmiselt tasub hästi projekteeritud jaam end ära kümne aastaga. Olukorras, kus jaam on planeeritud oskamatult, võib selle tasuvusaeg kujuneda pikemaks.

Eestis soodustavad päikeseelektrijaama tasuvust:

keskmisest madalam õhutemperatuur, mis omalt poolt tõstab päikesepaneelide efektiivsust;

valge päevaaeg, mida on meil võrreldes teiste Kesk-Euroopa riikidega suvel kauem;

ilmastik (suvel vihmahood ja talvel lumi), mis muudab paneelide hoolduse näiteks lõunamaade kõrval pea olematuks.



Müüt nr 3: Päikeseenergia tootmine on liiga kallis