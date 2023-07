Kliimaministeeriumi esindaja kinnitab, et menetlemine on läinud kiiremaks, toega suhtlemine on paranenud ning arenguruumi vajavatest aspektidest mainitakse üksnes kasutajamugavust ja ajutisi tõrkeid. Kohalike omavalitsuste ehitusosakonnad tegutsevad justkui teises dimensioonis, sest neil on küll registriga probleeme ja mitte vähe.