Rannabaari rööviti paari päeva jooksul kahel korral. Omanik: väga raske on, võeti kaasa kõik, mis saada oli

Tallinna tipus Paljassaare rannas avati hiljuti uus rannakohvik Rannakas, kuid juunikuu viimastel nädalatel tabas baari omanikke šokk, kui kahel korral tungiti Rannakasse sisse ning rööviti suurel hulga alkoholi, raha ja tööriistu. Koha omanik Meelis tunnistas Ärilehele, et see on mõjunud neile väga raskelt. „Mõtlesime, milleks röövida alkoholi, mida sellega edasi teha? Kahju on meil tööriistadest, sest tahtsime oma kohta paremaks ehitada, kuid keegi otsustas need lihtsalt ära varastada,“ rääkis omanik.