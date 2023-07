Kummaline. Tallinna vanalinnas antakse üürile vana pommivarjend

Varjend asub aadressil Pikk tn 72 ja selle üldpind on 88,7 ruutmeetrit. Hetkel on kõrgeim pakkumine 266,10 eurot. Varjendi annab üürile Tallinna Kesklinna Valitsus.

Varjend on kvalifitseeritud äriruumideks, mille kasutamisel on tulevasel üürnikul erinevad tingimused. Neist kõige olulisem on see, et äriruume saab kasutada vaid kultuurialaseks tegevuseks, näiteks elamusturismiks ja meelelahutuslike ürituste korraldamiseks.