Uuring: enamus investoreid ei näe, et Eesti atraktiivsus välisinvesteeringutele lähitulevikus paraneks

41% investoritest arvab, et Eestis ei ole endiselt paigas välisinvesteeringute siia meelitamiseks suunatud poliitikat ning 58% uuringus osalenutest ootab olukorra halvenemist või samaks jäämist.

Leedu on ainus Balti riik, mille suhtes investorite meelestatus on üldiselt positiivne. Nimelt ootab 72% vastanutest Leedu atraktiivsuse paranemist investeeringute osas järgmise kolme aasta jooksul, samas kui ainult 6% ennustab halvenemist. Kõige negatiivsemalt on investorid meelestatud Läti tuleviku suhtes, seal ootab 51% investoritest investeerimiskeskkonna atraktiivsuse halvenemist, vaid 37% usub, et olukord läheb paremaks.

Nendest investoritest, kes usuvad Eesti atraktiivsuse vähenemist investeeringute osas, nimetab 33% selle peamiseks põhjuseks tööjõu kättesaadavust ja 27% näeb põhjusena turu suuruse vähenemist. Peamist kasvu nähakse selliste sektorite nagu äri- ja professionaalsete teenuste (20%) ning tarbetoodete (17%) kasvust. Kolmandale kohale jääb Eesti senine peamine edulugu – tarkvara ja IT-teenuste sektor (15%).

Eesti peaks rohkem rõhku panema välisinvesteeringute meelitamisele suunatud poliitikale

EY uuringus osalejate hulgast väidab 11%, et Eestis ei rakendata „absoluutselt“ mitte ühtegi investeeringute meelitamist soodustavat poliitikat, samas kui 30% ettevõtjaid usub, et sellist poliitikat „tõenäoliselt“ ei rakendata. Need näitajad on Leedus selgelt positiivsemad – 74% investoritest usub, et riik rakendab kindlasti või tõenäoliselt välisinvesteeringute meelitamise poliitikat. Eesti kohta usub sama 56% uuringus osalejatest. Kõige negatiivsemalt nähakse, et Lätis rakendatakse investeeringute meelitamiseks soodustavat poliitikat – vaid 20% vastajatest usub seda.