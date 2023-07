Eesti autoomanike liit kahetsusväärselt: autoomaniku maksukoorem on juba niigi kõrge

2024. aastast hakkab Eestis tõusma ka mootorikütuse aktsiis. „Valitsus on väga kõrget mootorikütuse aktsiisi läbi aegade põhjendanud automaksu puudumisega. Täna näeme, et valija saab maksuküüru kaotamise asemel maksuga vastu küüru ehk tulevad nii aktsiisitõus kui automaks,“ ütles Tammeraid.

EAOL juhatus peab kahetsusväärseks tõsiasja, et automaksu eelnõu koostajad pole sisuliselt ühtegi argumenti arvesse võtnud. „Tuletame minister Võrklaevale meelde, et automaksu kehtestamisel pidi ministeerium arvestama ka regionaalseid eripärasid. Seda tehtud ei ole. Lisaks jääb arusaamatuks, kuhu, miks ja kus suunas kodanikku „nügida“ tahetakse,“ ütles Tammeraid. „Inimesed valivad auto ikka vajaduse pärast. Ega automaks näiteks kolme last kuidagi väiksemasse autosse ei mahuta. Küll aga on perekonnal juures kulu, mida tuleb millegi arvelt maksta.“