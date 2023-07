Päev börsil: Eesti ravimifirma aktsia üllatab jätkuva kasvuga, euroala inflatsioon näitab kiirenemismärke

Euroala alusinflatsion kiirenes juunis rohkem kui algselt eeldati. Nõnda on üha enam kindel, et järgmisel nädalal ootab ees järjekordne intressitõste.

Euroopa turud on kirjutamise hetkel üsna ilusas plussis. Neist kõige enam on tõusnud Londoni börsiindeks (-2,06%). See võib olla kaudselt seotud Suurbritannia inflatsiooniuudistega, kus viimase kuu inflatsioon on oodatust madalam. Alusinflatsioon, mis ei hõlma kõikuvaid energia-, toidu-, alkoholi- ja tubakahindu, jäi aastapõhiselt 6,9% tasemele, langedess mais 31 aasta kõrgeimalt 7,1% tasemelt. Pariisi peamine börsiindeks on ka näidanud kirjutamise hetkel tõusu (+0,23%).