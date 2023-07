Piletilevi ostab enamuse Tšehhi suurimast piletimüügiplatvormist

Piletilevi Groupi juhatuse esimehe Sven Nuutmanni sõnul on GoOut.net-i omandamine oluline samm ettevõtte strateegias laieneda uutele turgudele, tugevdada oma positsiooni Baltimaades ning astuda samme saavutamaks piletimüügiplatvormina juhtiv positsioon ka Kesk-Euroopas. „GoOut.net-is on suurepärane nooruslik ja professionaalne meeskond, kellega saame koos ühist kasvustrateegiat ellu viima hakata. Lisaks saame edukalt ühendada meie ettevõtete IT arendusmeeskondade kompetentsid ning arendustegevused,“ rääkis Nuutmann.

Piletilevi Groupi mõlemaid oste aitas rahastada SEB pank. „Eesti ettevõtete laienemine rahvusvahelistele turgudele elavdab meie majandust ning finantspartnerina toetame igakülgselt selliste ettevõtete ambitsioone,“ kirjeldas tehingut SEB juhatuse esimees Allan Parik.

Piletilevi Group ostab Tšehhi suurima külastajate arvuga piletimüügi ettevõttes GoOut.net 80-protsendilise osaluse ning kinnitab selle tehinguga kanda lisaks Tšehhile ka Poolas, Slovakkias ja Saksamaal. Uute ostudega Rumeenias ja Tšehhis suurendab Piletilevi Group aastas väljastatavate piletite mahtu 15 miljoni piletini ning kasvatab vahendatud piletimüügikäivet veel tänavu 210 miljoni euroni. Kolme järgneva aastaga on aga ettevõttel plaanis kasvatada pääsmete müügikäivet juba 300 miljoni euroni.

Nuutmanni sõnul on ligi 11 miljoni elanikuga Tšehhi mitmekesise kultuurimaastikuga riik ning partnerlus GoOut.net-iga annab Piletilevi Groupile võimaluse pakkuda vastastikku suurepäraseid üritusi ja kogemusi laiale publikule. „Mul on siiralt hea meel, et GoOut.net tegevjuhina jätkav Lukáš Jandač ei kasutanud võimalust müüa kogu oma osalust ja jätkab olulise aktsionärina. GoOut.net meeskond jätkab oma igapäevast iseseisvast tegevust ning nende seniste klientide ja koostööpartnerite jaoks midagi ei muutu,“ märkis Nuutmann.