Viimsi suurettevõte varastas vallalt üüratu koguse vett

Interchemie juhtkond on veendunud, et käki keeras kokku ettevõtte endine juhatuse liige ja vähemusaktsionär Veiko Saluste ning üle poole miljoni suuruse nõude peaks kinni maksma hoopis tema. Või siis kinnistu omanik.

Viimsi juunikuine veekriis

Viimsi Vee juhatuse liikme Raul Vanema sõnul oli olukord kriitiline. „Öine veetarbimine on nii suur, et veevarud ei jõua enam hommikuks taastuda nagu tavaliselt. Seostame seda tarbimise kasvu kuiva perioodiga ja inimeste sooviga oma muru kasta. Joogivee kasutamine selleks ei ole lubatud ega keskkonnasäästlik,“ sõnas Vanem toona Viimsi Valla uudistes.

Vanem kutsus elanikke üles vastutustundlikule käitumisele ja vajadusel suhtlesid majapidamistega ka personaalselt, kui vee tarbimine oli ületanud normi märkimisväärselt. Ta tõi näiteks majapidamise, kus ühe ööpäeva jooksul kulutatakse ära kümme kantmeetrit vett, samas kui keskmine majapidamine tarbib kuni 15 kantmeetrit kuus. „Inimesed peavad teadvustama, et puhas joogivesi on meie ühine ressurss ja see pole ammendamatu. Öise keelatud kastmisega mururoheluse loomisega pannakse ohtu inimestele äärmiselt oluline joogivee kättesaadavus ja see pole aktsepteeritav,“ selgitas Vanem.