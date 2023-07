Coop Panga kasum enam kui kahekordistus

Coop Pank teenis 2023. aasta II kvartalis 10,4 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 11% rohkem kui eelmises kvartalis ja 126% rohkem kui aasta tagasi. Panga netotulud olid kokku 22,4 miljonit eurot (+75,5% võrreldes aastatagusega).

„Coop Panga teise kvartali tulude kasvu taga on nii ärimahtude rekordiline kasv kui ka euribori tõusust tulenevad täiendavad intressitulud. Kuludes näeme kasvavaid intressikulusid. Samuti oleme suurendanud nõrgast makrokeskkonnast tulenevaid ettevaatavaid laenuprovisjone,“ sõnas Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink tulemusi kommenteerides.

Finantsvarade allahindluse kulu oli 2023. aasta II kvartalis 2,2 miljonit eurot, mida on 1,1 miljonit eurot (+89%) rohkem kui oli 2022 II kvartalis.

Rink tõi välja, et ärimahud kasvasid sellest hoolimata teises kvartalis rekordilises tempos. „Laenuportfelli kasvu taga olid kõik äriliinid: ärilaen, kodulaen, autoliising ja tarbimisfinantseerimine. See näitab, et vaatamata haprale makromajanduskeskkonnale ja kasvanud intressitasemetele on turul endiselt suur nõudlus laenude järgi.“

Rink lisas, et ettevõtted ja majapidamised saavad euribori kiirest tõusust tingitud kasvavate laenumaksetega hästi hakkama. „Hea toimetulek on tingitud sellest, et tööpuudus on jätkuvalt madal, inimeste sissetulekud kasvavad, inflatsioon taandub ning laenamine on toimunud vastutustundlikult. Siiski näeme mõningast lühiajaliste võlgnevuste kasvu, kuid tuleb arvesse võtta, et asusime võlglaste osas äsja kõigi aegade madalaimal tasemel. Lühiajalised võlgnevused tasutakse üldjuhul enne järgmist laenumakset ning seega püsib laenuportfelli kvaliteet hea.“