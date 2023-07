Uuring: bensiini- ja diiselmootorite trend Eestis on muutumas

Kui vaadelda aga seda, millist autot tahaksid inimesed endale järgmiseks, siis selgub, et eelistused on suurel määral muutumas. Nimelt soovib diiselmootoriga autot järgmise sõidukina osta 25% vastanutest. Bensiinimootoriga autot eelistaks 22% küsitletutest, hübriidi 17%, elektriautot 8%, elektriga laetavat pistikhübriidi 8%, vedelgaasi või vesinikuga sõitvat autot kumbagi 2% vastanutest. 16% inimestest ei ole veel selget eelistust kujundanud.

If Kindlustuse Balti kahjude vanema tehnilise eksperdi Marion Meiuse sõnul on märgata, et kuigi täna domineerivad bensiini- ja diiselmootoriga autod, on nende populaarsus oluliselt vähenemas.

„Kui täna vastas kümnest inimesest üheksa, et nad sõidavad bensiini- või diiselmootoriga autoga, siis järgmiseks sõidukiks soovivad sellist vähem kui pooled. Oluliselt on tõusnud huvi hübriidide, pistikhübriidide ja elektriautode vastu. See tähendab, et varsti soovib ligi viiendik elanikest laadida oma autot elektriga. Seejuures võib märgata, et nooremad inimesed soovivad vanematega võrreldes selgelt vähem diiselmootoriga sõidukeid ja rohkem elektriautosid,“ selgitas Meius.