Unistad elust lõunamaa päikese all? Üheksa eestlase lood tõestavad, et see on võimalik!

Kes poleks vahel tundnud tohutut väsimust Eesti porisest ja hallist sügisest, lõputust talvest ja end kaua oodata laskvast kevadest. Ka siinsed inimesed võiksid vahel kaastundlikumad olla, rohkem naeratada ning kaasinimest jaheduse asemel soojusega tervitada. Paljudel on jäänud Eestist ära kolimine vaid mõtteks, kuid on ka neid, kes on selle sammu teoks teinud.

Siin on lood inimestest, kes on otsustanud oma elus kannapööre teha ja võõrsile kolida. Mõni on seetõttu viimased 19 aastat Sitsiilia saarel veetnud, mõni 23 aastat Malta pealinnas Vallettas. Kes on USA-s kinnisvaraäri rajanud, kes töötab Hispaania päikeserannikul maaklerina, kes on Kreekas majutusäri püsti pannud. Need üheksa lugu näitavad, et teistsugune elu on ka võimalik.