Ootamatu pööre: voogedastusplatvorm Viaplay lahkub suure kahjumi tõttu Eesti turult

Viaplay teatas täna avaldatud kvartaliraportis, et kuna plaanitud äristrateegia Baltimaades ei vastanud ettevõtte ootustele, keskendutakse edaspidi Põhjamaade ja Hollandi turgudele ning uuele programmile Viaplay Select. Raportis rõhutatakse, et ka reklaamiturgude ja valuuta nõrkus on saanud ettevõtte jaoks väljakutsuvaks.