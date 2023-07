Ühiselamutes napib kohti. Tudengid peavad valima, kas üürida kallilt korter või loobuda õppekohast

Tartu Raatuse ühiselamu koht 2-toalises toas maksab 144,50 eurot. 1-kohaline tuba maksab 208 eurot, kuid selle ooteaeg on hetkeseisuga ligikaudu poolteist aastat. Raatuse ühiselamu liigitub Tartus ühe vanima hulka, seega on hind ka madalam. Renoveeritud ja uuemas ühiselamus Tiigi tänaval tuleb 1-kohalise toa eest käia kuus välja 211 eurot, 2-kohalise toa koht maksab 133 eurot.

Siit joonistub välja laialdane probleem: ühiselamud on küll taskukohased, kuid nende ooteaeg on ülikooli alustavale tudengile liiga pikk ja ta peab tihti siiski valima ühika asemel üürikorteri. Üürihinnad on aga märkimisväärselt kõrgemad, kui ühikatoa hinnad.