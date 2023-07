Eralennukid ja villad. USA ärimees kasutas investorite raha omakasupüüdlikult

Arciterra omab enam kui 80 kinnisvaraobjekti, sealhulgas kinnisvara Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääne linnades, nagu Indianapolis, Tulsa ja Oklahoma. Arciterrasse investeerib enam kui 2000 investorit. Kohtuasja kohaselt ei ole ükski investor alates 2019. aastast raha saanud. Teatavasti on firma eesmärk meelitada ettevõttesse eakaid investoreid, kes võivad surra või loobuda lootusest oma raha enne surma tagasi saada.

Laupäeval esitatud hagi keskendub Belleville Crossing'i nimelise kinnisvara väidetava halva haldamise kohta St. Clairi maakonnas, Illinoisi osariigis, mis asub umbes 24 kilomeetri kaugusel St. Louis'ist. See oli üks varadest, mille Arciterra, mis on hagiavalduse kohaselt kogunud umbes 187 miljonit dollarit, omandas viimase kümne aasta jooksul enam kui 19 investeerimispakkumise kaudu.

Arciterra seisab silmitsi kohtuvaidlustega ka teistes küsimustes. Viimastel nädalatel on firmale esitatud uusi hagisid ehitusfirmadelt, kommertspuhastajalt ja Milwaukee linnalt. Larmore maaldeb samal ajal ka abielulahutusega. Tema abikaasa Michelle palus Arizona kohtul takistada oma abikaasal abieluvarade müümist. Aprillis esitatud avalduses teatas ta, et paaril on kogunenud umbes 50 miljoni dollari suurune vara, sealhulgas osalused piiratud vastutusega äriühingutes, ehted ja luksusautod.