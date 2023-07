Ööklubi Maasikas omanikeringi on lisandunud tuntud räppar

Kaigas OÜ on omandanud 2022. aastal Päevaklubi Maasikas OÜ-s 10%-lise osaluse.

Ööklubil on nüüd kolm omanikku: Common Invest OÜ (70%), ProSolutions OÜ (20%) ning Kaigas OÜ (10%).

Päevaklubi Maasikas kasvatas oma müügitulu ning kui 2021. aastal teeniti 432 402 eurot tulu, siis 2022. aastal juba 1 023 836 eurot. Tunamullu kujunes kasumi suuruseks 79 283 eurot, kuid 2022. aastal juba 212 670 eurot. Ettevõte kirjeldab oma tegevusaruandes, et eelmise aasta fookuses oli külastajate arvu kasvatamine varasemale tasemele ning kuigi soovitud tasemeni ei jõutud, siis optimismi tegevuse jätkamiseks on.

Keskmine töötajate arv 2022. aastal oli 29, mis on 12 enam kui 2021. aastal.

Nublu firma kasum alanes

Nublu firma Kaigas OÜ asutati 2019. aasta märtsis ning selle tegevusala on kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms. Majandusaasta aruande järgi on ettevõtte klientideks on Eestis registreeritud ettevõtjad.