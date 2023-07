Peetri kortermaja parkla on hõivanud Bolt Drive'i autod. Elanik on pahane: „Ma pean enda auto tasulisse parklasse viima!“

Peetris, Raudkivi teel asuva kortermaja elanik kirjutas Delfi Ärilehele, et ta peab oma autot parkima tasulises parklas, sest kortermaja parkla on täis Bolt Drive'i autosid. Parklas ei ole igale korterile eraldatud parkimiskoht, vaid iga elanik peab ise endale koha leidma. „Bolt pargib tasuta ja mina kui majaelanik pean viima auto tasulisse parklasse!“ kirjutas ta.

Tasub mainimist, et kortermaja parkla on üldkasutatav, seega ei ole seal tähistatud kohti. Bolti sõnul on Peetri väga populaarne rajoon jagatud autode teenuse kasutajate seas.