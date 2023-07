Circle K: maailmaturu nafta hind on nädala jooksul märgatavalt kerkinud

„Nädala jooksul on maailmaturu toornafta hinnad märgatavalt kerkinud ja liikunud vahemikus 78 – 82 USD/b,“ ütles Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi. Nafta hindu tõstavad tema peamiselt sõnul OPEC+ ja Venemaa tootmiskärped, mis vähendavad pakkumist turul, ning USA pankade tugevad kvartalitulemused, mis kasvatavad ootusi, et USA suudab majanduslangust vältida.

Lisaks OPEC+ ja Venemaa kärbetele tõstavad maailmaturu toornafta hindu majandusnäitajad USA-st. „USA tööstustoodangu maht langes juunis sarnaselt maikuule aastatagusega võrreldes 0,5%. Sealne tööstussektori langus ning tarbijakindluse vähenemine annab lootust, et USA Föderaalserervi intressitõusude plaanidele tõmmatakse pidurit, kuna senised tõstmised on andnud soovitud tulemuse majandust maha jahutada,“ selgitas Sassi. Ta lisas, et ka Euroopast tuleb uudised, et intressitõusud on lõpuks vilja kandnud ning Ühendkuningriikide inflatsioon oli juunis 6,9%, mis oli analüütikute ootustest parem näitaja.