Bercmani poolaasta müügitulu kasvas kümnendiku võrra

Bercman Gruppi kuuluvad kodumaisel kapitalil põhinevad ettevõtted AS Bercman Technologies ja tema tütarfirma Krakul OÜ. Bercman on Nasdaq First North alternatiivturul kaubeldav tehnoloogiaettevõte, mis tegeleb omatoodete arendamise ja müümisega. Tütarühing Krakul on pikaajalise kogemusega Eesti juhtiv asjade interneti (IoT) ja autonoomsete süsteemide arendaja ning tegeleb riist- ja tarkvarateenuste pakkumisega.