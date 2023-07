Indrek Kasela kalafirma müügitulu kasvas enam kui veerandi võrra

Käivet arvestatakse vaid jätkuvate äride lõikes ehk võttes arvesse Eesti ja Suurbritannia ärisid. „Hea meel on näha, et meie mõlemad tootmisüksused Eestis ja Suurbritannias on suutnud märkimisväärselt käivet kasvatada nii viimases kvartalis kui kogu aasta vaates. Käibekasv on tulnud nii läbi hinnatõusu kui uute klientide lisandumise,“ sõnas PRFoodsi juht Indrek Kasela börsiteates.