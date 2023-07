Automaks võib ostjad luksusmaasturist loobuma panna. Samuti on tõenäosus ostubuumiks olemas

Topauto müügijuhi Janek Eskori sõnul ei ole veel selge, milline automaksu variant välja valitakse. Küll aga mõjutab see rohkem neid autoostjaid, kes on plaaninud endale soetada keskmisest kallima ja võimsama auto. „Need inimesed proovivad tõenäoliselt auto enne maksu kehtestamist ära osta, et pääseda kopsakast registreerimistasust,“ sõnas Eskor.

Ta lisas, et on ka luksusmaasturi omanikke, kes avastavad, et tegelikkuses ei vaja nad nii võimsat sõidukit ning kavandatav maks võib panna neid vaatama alternatiivide suunas. Ostubuumi hetkel Eskor ei prognoosi. „Kui kohe auto ära tellida, siis on lootust, et ka tehasest jõuab veel enne automaksu rakendumist tellitud sõiduk kohale ning selle saab ilma kavandatavat registreerimistasu maksmata ära osta.“