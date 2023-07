Vudila mängumaal läheb kehva suve tõttu halvemini kui eelmisel aastal

Ta lisas, et loodab, et kuumalaine on veel ees ja inimesed siiski puhkavad kuni augusti lõpuni. „Vudila on panustanud igal aastal atraktsioonide täiendamisse ja arendamisse ning selle aasta märksõnaks on kindlasti see, et lisaks mängumaale saab meie juures ka õhtuti tulla lihtsalt kala sööma – forelli vōi ka lihatooteod otse tulelt,“ ütles Lemming.