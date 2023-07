Eesti tõusis maailma üheks kiiremini kasvavaks tehnoloogiakeskuseks

Euroopa suurimad iduettevõtete keskused on London, Berliin, Amsterdam, Pariis ja Stockholm. Raport toob välja, et vaatamata keerulisele geopoliitilisele ja majanduslikule olukorrale oli möödunud aasta Euroopa tehnoloogiasektori jaoks kasvutempolt teisel kohal 2021. aasta järel.

Globaalses ökosüsteemide pingereas hoiavad esimesi kohti Silicon Valley, New York ja London. Samas tuuakse raportis välja, et edetabelis liidripositsiooni alates 2020. aastast hoidev Silicon Valley ei pääsenud kahanemisest. Suurtest globaalsetest ökosüsteemidest aeglustub ka Hiina kasv, kuna riik on kannatanud tugevate piirangute tõttu ning Hiina tänane kasv on aeglasem kui enne pandeemiat. Samal ajal teeb edusamme India, kellest sai hiljuti kõige suurema rahvaarvuga riik ning kus on ka startup-ökosüsteemi toetamiseks riigi poolt palju ära tehtud, sh investeeringud infrastruktuuri ning kasvule ja investeeringutele suunatud poliitikad ja reformid.