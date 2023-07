Vanast trammist sai Narva-Jõesuus rannakohvik. Omanik: „Külastajate vool on lõputu!“

Trammivagun oli varem Tallinnas Telliskivi kvartalis asuv baar ja kevadel ostsid selle ära Ida-Virumaa ettevõtjad, et avada oma rannakohvik. Tramway OÜ juhatuse liige Pavel Lipini sõnul on külastajate vool praeguseni olnud lõputu.

Märtsis kirjutas Ärileht, et Balti Jaama turul asuv trammikohvik on müügis. Kohviku hinnaks oli 149 500 eurot. Selle ostsid ära Ida-Virumaa ettevõtjad, et rajada sinna oma rannakohvik.