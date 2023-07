Swedbanki peakontori kolimine Hipodroomi jääb ära. Nüüd leiti pangale uus asukoht

Swedbank AS-i juht Olavi Lepp ütles, et Liivalaia tänaval asuvad tänased büroohooned on jäänud pangale väikeseks ning on oma aja ära elanud. „Peakontori kolimise plaan on meil olnud aastaid mõtetes ja paberil. 2020. aasta lõpul andsime teada, et kolime oma peakontori Hipodroomi kvartalisse, kuid see plaan ei realiseerunud. Et mitte lükata oodatud kolimist uutesse ruumidesse veelgi edasi, hakkasime otsima uusi lahendusi, püsimaks oma peakontori kolimisega plaanitud graafikus,“ sõnas Lepp.