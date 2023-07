Eesti peaminister lubas Ukrainale 300 miljardit eurot Venemaa vara. Brüsselis „tegeletakse“, aga raha ei liigu

Väidetavasti blokeeriti Venemaa keskpanga varad juba 2022. aasta veebruaris. Veidi hiljem hakati rääkima, et seda raha peab kasutama Ukrainale sõjakahjude korvamiseks. Euroopa Komisjon on hinnanud, et Venemaa keskpangaga seotud külmutatud vara võib Euroopa Liidu ja G7 riikides olla 300 miljardi euro väärtuses. Poliitikute kinnitusel on nende teemadega tegeletud poolteist aastat. Tulemuseni ei ole jõutud.