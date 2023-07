Clevoni robotkuller alustas pakivedu USA-s

Kohalikud elanikud ja ettevõtted kasutavad PostNeti pakikeskust, mis pakub Eesti postkontoritega sarnast pakkide väljastuse ja saatmise teenust. Nüüd aga ei pea linnakodanikud enam pakikeskusesse minema, sest turvalist pakkide kättetoimetamise ning saatmise teenust pakub Clevoni pakirobot esmaspäevast reedeni vahemikus kell 9–17.

„Meie linnal on põhjust rõõmustada hiljuti kasutuselevõetud Clevoni tehnoloogia üle, mis on suureks abiks kohalikele jaekaubanduse ja restorani äridele, et rahuldada kasvavat kojutarnete nõudlust. Clevon muudab alatiseks viisi, kuidas me kaupu transpordime ning ootame põnevusega täiendavaid tulevikuarendusi,“ sõnas Northlake’i linnapea David Rettig.

Cleveroni tegevjuht Sander Sebastian Agur tõdes, et kui teised tõmbavad tegevust kokku, siis nemad jätkavad laienemist. „Me viime ellu oma missiooni ehitada taristu, mis muudab tarned elumajade piirkondades taskukohaseks, turvaliseks ja eelkõige mugavaks lõppkliendile,“ ütles Agur. „Meie robotkullerid muudavad viisi, kuidas hetkel sealkandis kaupu transporditakse, pakkudes samal ajal suuremat mugavust, paremaid keskkonnanäitajaid ning vähendades kulusid ja energiatarbimist. See koostöö tõestab jätkuvalt, et tuleviku viimase miili kojuvedu saab kogeda juba täna.“

Kohalik koostöö on ülioluline selliste uudsete tuleviku transporditeenuste arendamisel. Näiteks Lamar National Bank, eesotsas president ja tegevjuhi Greg Wilson'iga, avas kohe oma uksed, et pakkuda robotkullerile kohta, kus ta saaks iga päev pärast Northlake'i kogukonna teenindamist puhata ja end laadida. Lisaks asutas Clevon eelmisel aastal oma USA peakontori just AllianceTexase Mobiilsuse Innovatsioonikeskuses (MIZ) Fort Worth linnas, kus ettevõte jätkuvalt oma autonoomse tehnoloogia äristamist jätkab.



Clevonil on plaanis lisaks tavapärasele pakiveole kaasata teenusesse ka teisi Northalake linna ärisid, et vedada kohalike restoranide roogasid ja pakkuda toidukaupade kojuvedu.