TTJA väljastas esimese ehitusloa Rail Balticu põhitrassile

Nimetatud lõigul on seni valminud esimesed kohtobjektid, millest olulisemad on Loone ja Urge ökoduktid ning Tagadi ja Künka viaduktid. „Kui siiani on Rail Baltica ehitustööde puhul keskendutud viaduktide ja ökoduktide ehitamisele, siis nüüd saab alustada ehitustöödega ka raudtee põhitrassil,“ ütles TTJA peadirektor Kristi Talving.

„Kiire ühendus Euroopaga on olnud Eesti eesmärk Lennart Meri ajast. Ühendused on vajalikud majandusele ja julgeolekule ning kiired rongiühendused võtavad kanda kaupa ja reisijaid maanteelt, hoides seeläbi loodust ning kliimat. Tegemist on ajaloolise hetkega – Eestis väljastatakse esimene ehitusluba Rail Balticu põhitrassi ehituseks. Nagu inimeste elus – see kellega ühenduses oled, määratleb; nii on ka Eestiga, kiire ja kliimasõbralik ühendus Euroopasse on meile märgiline ja arenguks vajalik,“ sõnas kliimaminister Kristen Michal.