Ärilehega võttis ühendus lugeja, kes on olnud paberkandjal ajalehtede tellija juba aastakümneid. „Tänaseks oleme niikaugel, et Tallinna kesklinnas (Kristiines) ei ole lehed jõudnud postkasti juba kolm tööpäeva,“ väljendas lugeja pettumust.

Ta lisas, et ka varasemalt on tulnud ette viivitusi, kuid üldiselt on leht jõudnud siiski tööpäeva lõpuks kohale. Väljaannete infotelefonilt on ta saanud vastuseks, et lehed toimetatakse esimesel võimalusel kohale, kuid seda pole Omniva siiani teinud.