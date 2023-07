Turundusettevõttel sai raha küll otsa, kuid firma ei anna veel alla: „Meil on laual kaks võimalust“

Eelmisel aastal 140 000 eurot kaasanud Promoty ütleb oma värskes kvartaliaruandes, et on jõudnud olulise pöördepunktini: ehkki kasumlikkuse saavutamine ei ole enam kaugel, hakkab kasvuks mõeldud puhver vaikselt otsa saama. Ettevõte peab nüüd otsustama, kas tõmbab end läbi teatud ohverduste kasumisse ära või pikendab väikese sildrahastuse teel oma üleminekuperioodi ja kasvab edasi.

„Raha kaasamine on seni ebaõnnestunud, kuid jõupingutused vooru kokkupanekuks jätkuvad,“ kirjutab ettevõte Funderbeamis avaldatud teise kvartali ülevaates. „Mis puudutab runway’d, siis oleme nüüdseks jõudnud oma sillaperioodi lõppu. Meil on praegu laual kaks võimalust: saada kohe kasumlikuks või pikendada oma silda.“

Idufirma lisab, et nende eelistatud valik oleks silda pikendada – see annaks Promotyle piisavalt aega, et lahendada viimased väljakutsed ja saavutada stabiilne kasumlikkus, kasvades samal ajal edasi. Selleks, et nulli kukkunud runway’d 10 kuu võrra pikendada, oleks ettevõttel tarvis kaasata 50 000 eurot.