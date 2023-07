Endise jalgpalluri edukas toitlustusäri tutvustab maltalastele õ-tähte

„Eesti inimeste hea abiga saime selle restorani lõpuks avada,“ kirjeldab ta, mis viis grillrestorani The Smõkehouse avamiseni 2018. aastal. Kuigi Kert ise on perekondlikel põhjustel viimase aasta Ungaris elanud ja rohkem passiivne partner olnud, tegutseb äripartneri ja grillmeistri Andres Toomperega (39) kahasse asutatud ning praegu tema juhitav toitlustäri Malta pealinna Valletta külje all Gżira linnakeses edukalt edasi.