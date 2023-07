„Eesti noored on vägagi rahateadlikud ning hea meel on näha, et uusi teadmisi kogutakse just valdkonna meediast ja ekspertidelt,“ tõdes SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš. Uuringust selgus, et 48% noortest leiab vajaliku info valdkonna (finants ja äri) meediaväljaannetest, 31% valdkonnaga seotud taskuhäälingu saadetest, 29% raamatutest ja 27% sotsiaalmeediast. Tkatši sõnul on suur osa noori täna vahetanud muusika kuulamise taskuhäälingute vastu, et oma aega nutikalt ära kasutada ning ennast olulistel teemadel harida.

„Nooremale põlvkonnale heidetakse alatasa ette pealiskaudsust ja liigset sotsiaalmeedia tarbimist ning võiks arvata, et sotsiaalmeedia on ka rahatarkuse ammutamisel oluline infokanal. Üllatavalt tuli aga uuringust välja, et 18-19-aastastest tõid finantsalase infokanalina sotsiaalmeedia välja vaid 13%,“ märkis Tkatš. Sotsiaalmeediat kui infokanalit mainisid rohkem vanemad, 25-29-aastased noored (32%). „18-19-aastased pidasid sotsiaalmeediast olulisemateks infoallikateks finantsalal sõpru (60%), valdkonna ajakirjanduslikke väljaandeid (38%) ja raamatuid (31%),“ tõi Tkatš välja uuringu tulemused.

Rahaasju arutatakse nii kodus kui ka sõpradega

Finantsteemad ei ole noorte jaoks tabu ning lisaks sõpradele räägitakse neil teemadel aktiivselt ka kodus. „Koguni 49% noortest räägib kodus rahast ja finantside planeerimisest tihti ja regulaarselt. Vaid 8% vastanud noortest tõi välja, et räägivad rahast väga harva või mitte kunagi.

„Möödas on ajad, mil vanemad oma laste eest kõik finantsotsused ära tegid. Lapsevanemad kaasavad järjest rohkem lapsi nendega seotud rahaasjadesse ning suunavad oma lapsi ise oma finantsasju ajama. Näeme ka seda, et noored ise tahavad olla iseseisvad ja oma vanemate finantsidest sõltumatud. Noored soovivad ise valida enda jaoks sobivaimaid viise raha paigutamiseks ning on valmis ka oma vigadest õppima,“ ütles Tkatš.

Finantsilist iseseisvust näitab Tkatši sõnul ka see, et paljud noored tegelevad investeerimisega. Uuringust selgus, et 43% Eestis elavatest noortest on oma vara ühel või teisel viisil investeerinud. Kõige populaarsem on noorte seas aktsiatesse investeerimine (29%).