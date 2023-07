Ukraina sõda tõi palju eestlasi Hispaaniasse kinnisvara ostma. „Mu telefon on siiamaani punane!“

„Ma ei ütle, et Hispaanias ei ole muresid – loomulikult on, aga neid on lihtsam taluda,“ räägib viimased kaheksa aastat Hispaania lõunarannikul Marbellas elanud ja kinnisvaramaaklerina töötanud Carol Ojasoo (44). Varem Lähis-Idas ja Hongkongis elanud Caroli sõnul jäi nende piirkondade kultuur talle kaugeks.