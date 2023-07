Hüvasti, säutsuv lind! Elon Musk plaanib Twitteri logot muuta

Kell 00.06 öösel lisas sotsiaalmeediaplatvormi miljardärist omanik oma postituses: „Kui täna öösel postitatakse piisavalt hea X-logo, siis on see juba homseks üle maailma tuntud.

Musk postitas pildi vilkuvast X-ist ja hiljem vastas ta Twitter Spacese audiovestluses küsimusele, kas Twitteri logo muutub, „jah“, lisades, et seda oleks pidanud ammu juba tegema.

Musk ostis Twitteri oktoobrikuus ja tema tormilise ametiaja jooksul on ettevõte muutnud oma ärinime X Corpiks, mis peegeldab miljardäri soovi luua Twitterist superrakendus nagu Hiina WeChat.

Ettevõte ei vastanud kommentaaride saamiseks esitatud päringule kohe. Twitteri veebisaidil on kirjas, et logo, mis kujutab sinist lindu, on „meie kõige paremini äratuntav vara“.